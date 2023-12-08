Бойцы 2-го батальона 71-го мотострелкового полка 42-й дивизии показали на видео трофейный танк «Леопард-2», который был захвачен в зоне проведения специальной военной операции.

Они рассказали, что боевая машина снаружи находится практически в идеальном состоянии, но вот внутри она полностью сгорела. Это результат модернизации немецких танков, проведенной Украиной, передает «Российская газета».

Боевики ВСУ «модернизировали» танк, чтобы усилить его защиту от артиллерийских снарядов и ракет ПТРК. Однако после удара по боевой машине люк заклинил и механик-водитель остался внутри, не сумев выбраться из подбитой техники. Он сгорел заживо из-за непродуманных дополнений.

Все дело в том, что украинцы защитили танк дополнительной броней «Контакт», которая действительно усиливает защиту. Но при этом она не защищает все участки основной брони и блокирует люк, не давая возможности военнослужащим выбраться наружу.