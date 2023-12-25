Специалисты из Сиднейского университета технологий создали на основе искусственного интеллекта шлем, с помощью которого можно считывать мысли. На данном устройстве установлены специальные датчики, передающие сигналы головного мозга, а программа на основе ИИ переводит их в текст. Такую информацию передает TechXplore.

По мнению разработчиков, данный прибор может помочь людям, лишенным речи, общаться с окружающими. Это могут быть парализованные пациенты или люди, перенесшие инсульт. Кроме того, это устройство сможет управлять бионическими протезами.

В ходе создания шлема для чтения мыслей ученые провели ряд экспериментов с добровольцами. Участникам программы устанавливались датчики на голову с помощью специальной кепки. Им предлагалось читать текст молча, а программа на основе ИИ исследовала реакции их мозга и интерпретировала текст на экране.

Данная система получила название DeWave. Она обучается на обширных объемных данных, что позволяет переводить полученные сигналы в слова и предложения.