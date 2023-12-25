Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что у человека может происходить ускоренное старение одного из органов. А это значительно повышает риск преждевременной кончины. Специалисты разработали методику, позволяющую по уровню белков в плазме крови определять биологический возраст отдельных частей в организме человека. А это позволит оценить имеющиеся угрозы для организма.

Развитие различного рода возрастных заболеваний зависимо от темпов старения организма. И у каждого человека это происходит индивидуально. Поэтому ученым важно знать биомаркеры, служащие основными критериями биологического возраста, которые иногда может значительно отличаться от хронологического.

За последние годы ученым удалось разработать новые методы по оценке старения организма на клеточном уровне. Самым известным на данный момент являются эпигенетические часы. Этот метод основан на анализе ДНК, в которой с каждым годом изменяется степень метилирования.