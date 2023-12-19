Участник комедийного проекта «Уральские пельмени» Сергей Калугин поведал о самом постыдном выступлении. Об этом он рассказал в эфире передачи «Предельник» Андрея Предельного. Просмотр доступен на платформе YouTube.

По словам Калугина, участники шоу «Уральские пельмени» однажды вышли на сцену КВН в обнаженном виде. Он подчеркнул, что данная участь миновала его, так как он отвечал за музыкальное сопровождение выступления.

«Хорошо, что в это время кому-то надо было включать музыку, я сейчас радуюсь этому факту», – заявил он.

При этом Калугин подчеркнул, что его спасла ответственность за включение музыки. А если бы и ему пришлось выходить на сцену голым, то он очень бы стыдился этого факта.

«Но если бы я там стоял, я уверен, я бы сейчас стыдился этого факта. Это за гранью», – заключил юморист.

Ранее бывшая участница КВН, звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала об ограничениях, с которыми сталкиваются юмористы. Сегодня, по ее словам, комикам приходится быть очень осторожными, так как нельзя шутить на все темы подряд, как это было ранее.