Работа над первым масштабным обновлением с 2016 года отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» буквально «кипит» в цехах Ульяновского автомобильного завода. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» заявило руководство компании.

«Работа кипит, готовим и проводим испытания интересного обновления, которое затронет как дизайн, так и техническую часть, и обязательно поделимся новостями!», – ответил представитель компании УАЗ на вопрос подписчика о планах по обновлению существующих и выпуску новых моделей автомобилей.

Напомним, что еще летом в Сети появилась информация о готовящемся масштабном обновлении отечественного внедорожника УАЗ «Патриот». Причем компания объявила об изменении не только внешности модели, но и модернизации технической части.

По предварительным данным, под капотом внедорожника должен появится новый дизельный двигатель с рабочим объемом 2 литра на 130 лошадиных сил. Данный силовой агрегат с цепным приводом ГРМ и чугунным блоком цилиндров уже устанавливается на коммерческий фургон Sollers Argo.