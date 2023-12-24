Австралийскими археологами из Griffith University были обнаружены развалины древнего города у берегов Австралии. О своем открытии ученые рассказали на портале Science Direct.

В этом древнем городе могли проживать сотни тысяч людей. Ученые предполагают, что найденные остатки поселения древней цивилизации являются неким аналогом легендарной «Атлантиды». Археологам удалось обнаружить множество древних артефактов, дальнейшее исследование которых поможет узнать больше об этом городе.

По мнению исследователей, обнаруженный древний город был расположен на северо-западе австралийского шельфа. Считается, что в ревности он являлся частью суперконтинета Гондвана. По мнению ученых доисторический материк Сахул отделился от Гондвана. В те давние времена Сахул объединял между собой современную Австралию, Антарктиду, Тасманию и Новую Гвинею. Однако глобальный подъем уровня моря в период 14.5 – 14.1 тысяч лет назад привел к тому, что 50% территории древнего материка ушло под воду.