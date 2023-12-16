Издание «Турпром» раскрыло причины массового бегства российских релокантов из Турции. Связано оно с ухудшением ситуации на рынке недвижимости.

Источник издания рассказала, что турецкие власти подняли базовую стоимость недвижимости для возможности оформления вида на жительство с 75 до 200 тысяч долларов. Кроме того, туристические ВНЖ по аренде квартир в стране почти полностью отменены.

Также власти ужесточили порядок сдачи жилья в краткосрочную аренду, что сделало практически невозможным легальный заработок на недвижимости.

За текущий год из Анталии уехало 50 тысяч выходцев из России. Однако цены на недвижимость по-прежнему остаются высокими. Сдавать квартиры первым встречным многие опасаются, чтобы не тратиться потом на дорогостоящий ремонт, поэтому жилье зачастую простаивает. Кроме того, стало практически невозможно купить квартиры в новостройках, ранее привлекающих внимание многих россиян.