Россия не оставит без ответа террористический акт ВСУ с обстрелом Белгорода, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Также он отметил, что фракция готова оказать помощь жителям и властям города.

Турчак выразил соболезнования родственникам погибших. Все жители, которые пострадали от украинской атаки, получат помощь от «Единой России». Кроме того, городские власти могут рассчитывать на поддержку в процессе ликвидации последствий вражеского удара.

«Этот теракт не останется безнаказанным», — заявил Турчак.

Ранее МЧС РФ привело обновленные данные по теракту. Известно, что погибло 12 взрослых и два ребенка, пострадали 108 человек, из которых 15 детей.