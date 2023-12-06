Интернет-портал Travel and Leisure опубликовал список самых грязных мест на борту самолета. Такими сведениями поделилась бортпроводница и блогер Жозефина Ремо.

По словам стюардессы, в число мест на борту самолета, на которых присутствует большое количество бактерий, входят полки для багажа. Она подчеркнула, что мета для хранения багажа чистят не настолько часто, чтобы там отсутствовали бактерии и вирусы. Поэтому бортпроводница порекомендовала использовать антисептик после использования верхних отсеков ручной клади.

Кроме того, большое количество бактерий скапливается на чехлах кресел, ручках туалетов и откидных столиках. Однако самым грязным предметом на борту самолета является инструкция по технике безопасности, находящаяся в кармане сидения. Жозефина порекомендовала протереть инструкцию антибактериальной салфеткой, прежде чем читать ее.

Ранее другая стюардесса рассказала, что самым грязным местом в самолете являются карманы в креслах. Члены экипажа их никогда не дезинфицируют.