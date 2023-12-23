Украинский журналист Алексей Печий «принял сложное для себя решение» не возвращаться в Киев после рабочей командировки на саммит Европейского совета, который состоялся 14-15 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Работающий телеведущим на «24 канале» Печий был аккредитован для работы в составе украинской делегации журналистов на саммит Европейского совета. При этом на своей страничке в социальной сети журналист заявил, что принял решение остаться в ЕС для «медиапродвижения украинской повестки». По его словам, отношение Запада к украинскому конфликту начинает меняться в худшую сторону.

Генеральный директор медиахолдинга, владеющего «24 каналом», Роман Андрейко подтвердил информацию о побеге из Украины Алексея Печия. Он отметил, что сбежавший журналист «осознает все последствия своего решения».