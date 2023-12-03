Блогершу Елену Уланову, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, отправили под домашний арест на особых условиях, рассказал портал E1.ru.

Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте, однако блогера отпустили домой. При этом Улановой запретили до 1 февраля следующего года выходить из дома с 10 часов вечера и до 6 утра. Кроме того, она не может вступать в какие-либо контакты с потерпевшими.

Блогерша была задержана по делу об интернет-магазине «Уланова-бюро», который реализовал товары категории «Люкс». Покупатели пожаловались, что торговая площадка просто не отправляет уже оплаченные товары. В результате было насчитано 1 630 860 ущерба, что является мошенничеством в особо крупном размере и подразумевает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Задержанная полностью отрицает свою вину и заявляет, что в упомянутую выше сумму включены заказы, по которым деньги были возвращены.

Следствие продолжается, правоохранители осуществляют проверку документов, допрашивают сотрудников магазина и ищут потерпевших.