Студентке в Милане удалось спастись от агрессивной группы при помощи карманной сирены

Молодую итальянку, сообщает Milano Today, поздним вечером окружили шестеро или семеро. Но она применила «браслет от изнасилований», отпугнувший домогавшихся ее незнакомцев.

Эта история студентки миланского университета, которая две субботы назад была спасена от нападения благодаря карманной сирене, звук которой обратил стаю в бегство.

«Вместе с моим парнем и несколькими его друзьями мы отправились в бар в районе канала Навильо-Гранде», – рассказала для информационного агентства Adnkronos потерпевшая. «Поначалу это был тихий вечер с друзьями, когда около 23:30 моя подруга попросила сопроводить ее, чтобы забрать сигареты, оставленные в машине, припаркованной не дальше 50 метров от бара».

Группа хулиганов

С этого момента начался кошмар для двух девушек. На улице к ним подошли двое и попросили сигарету, но через мгновение ситуация ухудшилась.

«Эти двое обратились ко мне вежливо, но тут я замечаю, что к ним присоединяются другие: меня в конце концов окружают шестеро или семеро. Когда ко мне подошла моя подруга, они тоже принялись спрашивать у нее сигареты, только теперь их поведение становилось все более агрессивным. Они стали расспрашивать, что мы тут делаем, приглашать отправиться гулять с ними, постоянно хохоча и покрикивая», – продолжила девушка.

Молодые итальянки попытались выиграть время, но это не сработало. «Не зная, что нам делать, мы сказали им, что нас ожидает мой парень. А те в ответ: вы можете позвать своего парня, и мы его побьем», – вспоминает потерпевшая. «Когда мы с подругой прекратили с ними говорить, они продолжили кричать и приставать».

В этот момент у испуганной студентки, по ее словам, в голове прояснилось. «К моей сумке был прикреплен амазоновский брелок WinLet (фото выше) – электронное устройство, которое при активации врубает мощную сирену со звуком, превышающим 110 децибел, одновременно и без остановки посылая текстовые сообщение о помощи заранее выбранным контактам, а также в оперативный центр Amazon».

«Я нажимаю кнопку на брелке, и мои контакты, в том числе мой парень, сразу видят, где я нахожусь и что мне угрожает опасность. Получив SOS, мой парень сразу же пришел вместе с другом», – продолжила девушка. «Один из нападавших толкнул его, и тогда я включила сирену WinLet. Тут они все ошарашено замерли, еще не понимая, что произошло, но уже предчувствуя, что этот настойчивый шум не сулит им ничего хорошего. Тогда вся группа предпочла быстро удалиться. Моего бойфренда очень сильно толкнули, и он шлепнулся на землю, но, к счастью, не пострадал».

«Было очень страшно и думаю, что какое-то время я буду выходить по вечерам только в сопровождении», – призналась итальянка. «На этот раз для меня все обошлось, но если такое опять повторится, я даже не знаю, смогу ли оправиться от испуга. Одно дело слышать, что подобные вещи случаются в Милане, но, когда они случаются с тобой, это очень плохо, до сих пор не могу себя успокоить», – заявила девушка. «Слишком мало времени прошло с того вечера, когда вся эта ситуация меня травмировала».