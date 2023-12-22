Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызывает смешанные чувства. Поклонники картины без ума от героев и сюжета, а противники считают, что в сериале «романтизируется бандитизм». Но как бы там ни было, данный сериал сегодня на слуху у каждого. 21 декабря вышел финальный эпизод. Сериал закончился, а поклонники уже заговорили о его возможном продолжении.

С журналистами по данному поводу пообщался сценарист Андрей Золотарев. По его словам, истории о героях «Слово пацана» позволяют отснять еще пару сезонов. Он подчеркнул, что по начальной задумке, у сериала должно было быть длительное развитие. Однако будет ли продолжение — пока неизвестно. Золотарев отметил, что об этом стоит говорить именно с режиссером проекта, коим является Жора Крыжовников.

«Будет ли второй, третий сезон — это целиком и полностью зависит от Жоры Крыжовникова», – заявил сценарист.

Ранее сообщалось, что исполнитель одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» Иван Янковский опубликовал фото со съемочной площадки и трогательный пост о завершении сериала.