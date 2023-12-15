Депутат Сергей Батрин, который подорвал несколько гранат прямо на сессии сельсовета, заблаговременно готовился к этой акции, передает украинский портал «Страна.ua».

Дома депутат от партии «Слуга народа» оставил предсмертную записку, подтверждающую, что он заранее планировал подрыв. Содержание этого документа в данный момент не раскрывается, так как это тайна следствия.

Ранее стало известно, что в Свалявской городской больнице Батрину успешно сделали операцию. Теперь ему предстоит общение с правоохранительными органами.

Депутат подорвал гранаты через несколько минут после ссоры с коллегами по поводу бюджета на 2024 год. В результате 26 человек получили ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Троих доставили в госпиталь в Ужгород.