Украинский депутат Сергей Батрин, который прямо во время сессии сельсовета взорвал несколько гранат, выжил и хорошо перенес операцию, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на корреспондента Виталия Глагола.

Источник поведал, что Батрин находится в Свалявской больнице. Его успешно прооперировали. Кроме того, врачи сейчас борются за жизнь еще одного депутата, получившего в результате взрыва осколочное ранение головы.

Всего из-за действий Батрина пострадали 20 человек. Пятеро из них в тяжелом состоянии находятся в Свалявской городской больнице, еще трое перевезены в Ужгород.

Ранее стало известно, что депутат поссорился с коллегами из-за бюджета на следующий год. Он требовал сперва отчитаться по расходам за 2023-й, но другие участники сессии проигнорировали его заявления.