Бойцы российского спецназа из состава подразделений Южной группировки войск совершили рейд в тыл противника, захватив опорный пункт на Артемовском направлении и уничтожив сеть блиндажей ВСУ. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

Разведгруппа спецподразделения в ночное время суток перешла линию боевого соприкосновения, заняв позиции около блиндажа противника. После того присутствие украинских бойцов в блиндаже было подтверждено по нему был нанесен массированный артиллерийский удар, корректируемый бойцами спецназа. Затем российские бойцы пошли на штурм позиций.