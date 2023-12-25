Бойцы российского спецназа из состава подразделений Южной группировки войск совершили рейд в тыл противника, захватив опорный пункт на Артемовском направлении и уничтожив сеть блиндажей ВСУ. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.
Разведгруппа спецподразделения в ночное время суток перешла линию боевого соприкосновения, заняв позиции около блиндажа противника. После того присутствие украинских бойцов в блиндаже было подтверждено по нему был нанесен массированный артиллерийский удар, корректируемый бойцами спецназа. Затем российские бойцы пошли на штурм позиций.
«Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен. Противник посыпался, начал покидать свои позиции, тем самым мы воспользовались и эти позиции заняли», – рассказал подробности рейда командир отряда спецназа ВС РФ с позывным «Сибирь».