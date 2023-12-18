Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему покинул шоу «Фактор Бай», которое проводится в Беларуси. В интервью изданию МК он заявил, что устал от совмещения нескольких проектов одновременно и стал чувствовать появление проблем со здоровьем.

«Я уставал чрезвычайно, у меня падала температура, падало давление, у меня был упадок сил, я никак не мог выспаться», — пожаловался критик.

Также он отметил, что с того момента, как его заменил продюсер Иосиф Пригожин, ни разу не посмотрел «Фактор Бай». По мнению Соседова, оценивать компетентность участников жюри должны зрители, так как шоу делаются специально для них.

Ранее сообщалось, что телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала пение Соседова на программе «Суперстар!» и посоветовала критику больше не повторять подобных номеров.