Телеведущая и актриса Лариса Гузеева впечатлилась пением музыкального критика Сергея Соседова, но попросила его больше никогда не петь. Она опубликовала выступление участника жюри шоу «Суперстар!» на своей странице в соцсети, но при этом извинилась за публикацию перед подписчиками.

«Это теперь не позволит мне заснуть. Теперь я видела в свое жизни все» – не без иронии прокомментировала выступление критика Гузеева.

Соседов вышел на сцену шоу «Суперстар!», так как захотел удивить свои коллег. Но исполнить композицию ему не удалось. Он больше читал текст под музыку, сопроводив все это несколькими акробатическими номерами, чтобы окончательно шокировать других участников жюри.

Телеведущая Лера Кудрявцева согласилась с точкой зрения Гузеевой. Она посоветовала Соседову никогда больше не повторять подобные эксперименты.