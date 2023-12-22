Украинский президент в ближайшем будущем будет сам просить Владимира Путина сесть за стол мирных переговоров. Об этом в своем материале пишет обозреватель китайского издания Sohu.

«Это, конечно, похоже на выстрел в спину Зеленского, и пистолет действительно в руках союзников и, скорее всего, самого близкого из всех – Соединенных Штатов. Боюсь, что Путин, узнав об этом, громко рассмеялся и заключил, что все, что нужно теперь делать России – это просто сидеть и ждать, пока враг сам приползет молить о мире», – пишет автор статьи.

По мнению обозревателя, Вашингтон может принять решение о полном прекращении оказания помощи Киеву из-за затянувшихся боевых действий с российской армией и продолжающегося конфликта на Ближнем востоке. При этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что лидеры некоторых стран Запада стали задумываться о необходимости начала мирных переговоров для разрешения украинского конфликта.