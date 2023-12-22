Вооруженные силы Российской Федерации в ближайшее время начнут подготовку к заключительному этапу специальной военной операции, чтобы завершить затянувшийся конфликт на Украине. Об этом в своем материале сообщает китайское издание Sohu.

По словам автора статьи, конфликт на территории Украины приближается к завершению. При этом уже в конце декабря российская армия начнет масштабную подготовку к заключительному этапу спецоперации.

В конце 2023 года Вашингтон должен объявит о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, который с большой долей вероятности может оказаться последним. Автор материала уверен, что без увеличения помощи со стороны США Вооруженные силы Украины не смогут сдерживать продвижение российской армии.

Падение рейтинга действующего американского президента Джо Байдена в преддверии выборов не позволит ему и дальше выделять огромные средства для оказания помощи киевскому режиму.