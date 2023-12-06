В Соединенных Штатах скончался 83-летний актер Войо (Воислав) Горич. Он был широко известен в Голливуде своими ролями второго плана. Причина и обстоятельства смерти артиста не сообщались.

Актер родился 31 декабря 1940 года в Боснии и Герцеговине, в Гацко. Сниматься начал в 1964 году. Он дебютировал в сериале «Приключения Одиссея». Но самым известным фильмом с его участием, появившимся на советских экранах, является «Виннета в долине смерти».

В возрасте 41 год Воислав Горич эмигрировал в США. Однако ему не сразу удалось попасть в Голливуд. Какое-то время он работал в Малибу охранником, где ему посчастливилось познакомиться с Сильвестром Сталлоне. Именно он порекомендовал Горича продюсерам. Войо Горичу досталась роль советского сержанта Юшина в «Рэмбо. Первая кровь 2».

Также актер снялся в таких известных фильмах, как «Универсальный солдат», «Некуда бежать», «Кодовое имя: Зебра» «Маленький Никита», «Ночной поезд в Москву», «Самоволка». Именно в «Самоволке» Войо Горич выступил в качестве каскадера.