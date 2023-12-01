У российского сериала «Слово пацана» появилась масса фанатов не только в России, но и на Украине. Причем отмечается, что его активно смотрят военнослужащие. В связи с этим в украинских сетях разгорелся нешуточный скандал.

По словам украинской журналистки львовского телеканала НТА, многие украинцы просто «фанатеют» от русского кино. Она с возмущением подчеркнула, что он пришелся по вкусу даже украинским военнослужащим, которым «все равно, что картина снята в России».

В украинском информационном агентстве УНИАН также подчеркнули, что сериал стал очень популярным среди украинского населения и это «очень опасно». Отмечается, что «Слово пацана» уже занял лидирующие позиции в украинском интернет-сегменте. В Сети украинские пользователи оставляют массу комментариев, подчеркивая свое восхищение сериалом.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, повествует об уличных группировках Казани в конце 80-х годов.