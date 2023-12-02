В Следственном комитете раскрыли некоторые подробности похищения 8-летней девочки из Козельска. Выяснилось, что один из подозреваемых в этом преступлении ранее был судим за покушение на убийство.

«40-летний супруг подозреваемой проинформировал на допросе, что судим за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, приговор – одиннадцать лет», – цитирует РИА Новости представителя СУ Следственного комитета по Калужской области Лилию Латыпову.

Всего в похищении подозреваются четверо злоумышленников, которые живут в одном доме. Это 37-летняя женщина, ее упомянутый выше муж, 44-летний бывший супруг, а также 21-летний сын. Семейство не работает, но содержит самое большое в деревне хозяйство, в котором 30 голов домашнего скота.

Всего у подозреваемой шестеро детей разного возраста.

Напомним, 29 декабря 8-летняя девочка исчезла по пути домой из школы, а ее маме пришло сообщение с требованием выкупа. Однако уже на следующий день ребенка обнаружили в Тульской области. Похитители вывезли ее туда, испугавшись общественного резонанса дела.