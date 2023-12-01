Восьмилетняя девочка, похищенная неизвестными в Козельске, найдена в Тульской области. Плачущего ребенка заметили случайные прохожие, которые тут же связались с правоохранителями.

Девочка рассказала, что похитили ее двое мужчин и одна женщина. На автомобиле они привезли ее в неизвестное место.

«Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу», — добавила она.

Ранее о пропаже девочки сообщил калужский губернатор Владислав Шапша. Также, по словам подруги матери, неизвестные требовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Ребенка похитители все же отпустили. Сейчас девочка уже доставлена к маме, сообщает издание «Известия».