Следственный комитет РФ выложил в Сеть видеозапись из кабинета биологии в школе Брянска, где восьмикласница открыла огонь из помпового ружья.

Сообщается, что съемку вела одну из учениц класса. На кадрах педагог пытается успокоить шокированных происшествием детей. Некоторые парты перевернуты, на полу и столешницах валяются в беспорядке личные вещи школьников.

Учительница говорит на видео, чтобы дети не отправляли никому сообщения. Также она высказывает мнение, что нужно закрыть кабинет.

Напомним, 7 декабря на уроки биологии ученица 8-А класса открыла огонь из ружья, которое принесла в школу в тубусе. В результате сама стрелявшая и ее одноклассница погибли, двоих раненых отправили в Москву. Полиция задержала отца девочки, чтобы выяснить, каким образом к ней могло попасть оружие.