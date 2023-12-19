Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены жить в обычных ямах на линии боевого соприкосновения вместо хорошо подготовленных и оборудованных позиций. Об этом в беседе с журналистом канала NTA рассказал младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

По его словам, проблема украинской армии заключается в том, что командование не может организовать процесс возведения хорошо укрепленных позиций даже в прифронтовых городах. При этом российская армия продолжает возводить хорошо укрепленные позиции прямо на линии боевого соприкосновения.

«”Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?», – пожаловался иностранному журналисту младший сержант ВС Украины.

Сиротюк также заявил, что следующий год станет самым страшным для украинского населения за все время конфликта. При этом он призвал общество быть готовыми к новостям о потере новых территорий.