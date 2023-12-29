Целая серия мощных взрывов прозвучала в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, их было не менее шести. Он также заявил, что атака осуществлялась модифицированными для ударов по наземным мишеням ракетами ЗРК С-300.

На данный момент в 16 регионах Украины объявлена воздушная тревога, имеется информация о дальних бомбардировщиках Ту-22М3, которые наносят удары по целям противника модифицированными ракетами Х-22.

Также мониторинговые телеграм-каналы пишут о находящихся в воздухе стратегических бомбардировщиках Ту-95МС, однако они еще не вышли на пусковые рубежи.

Ранее звучали взрывы во Львове и Одессе, поступает информация об ударах по целям в Черкассах и Полтавской области.