Во Львове прогремели мощные взрывы, практически всю Западную Украину атакуют дроны-камикадзе «Герань», сообщает украинское издание «Общественное».

Воздушная тревога во Львовской области продолжается, мониторинговые телеграм-каналы предупреждают о возможных атаках на Червоноград и Новояворовск. Также сообщается о новых группах беспилотников.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели и в Одессе. Там в очередной раз отличилась украинская ПВО, неудачно сбившая дрон-камикадзе.

Во Львове, по словам местных властей, также работают системы противовоздушной обороны.

Напомним, ВС РФ регулярно атакует объекты военной инфраструктуры в тыловых областях Украины. Также под удар попадают промышленные и энергетические объекты, которые используются для нужд ВСУ.