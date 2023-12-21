Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил о начале карьеры исполнителя. Он отметил, что напишет и споет новые композиции «назло завистникам», сообщает News.ru.

Он прокомментировал нелицеприятные отзывы о песне «Одиночество сердец», которую исполнил на шоу «Суперстар!» на канале НТВ. По словам критика, ему просто хотят помешать добиться успеха в музыкальной индустрии, однако он намерен продолжать петь.

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, назло всем завистникам», — заявил Соседов.

Также он рассказал, что хотя и участвовал в жюри разных конкурсов, указывая на ошибки исполнителей, но никогда не указывал людям, что им стоит делать или не делать. Его же критики решили заняться именно этим.