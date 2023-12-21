Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил о начале карьеры исполнителя. Он отметил, что напишет и споет новые композиции «назло завистникам», сообщает News.ru.
Он прокомментировал нелицеприятные отзывы о песне «Одиночество сердец», которую исполнил на шоу «Суперстар!» на канале НТВ. По словам критика, ему просто хотят помешать добиться успеха в музыкальной индустрии, однако он намерен продолжать петь.
«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, назло всем завистникам», — заявил Соседов.
Также он рассказал, что хотя и участвовал в жюри разных конкурсов, указывая на ошибки исполнителей, но никогда не указывал людям, что им стоит делать или не делать. Его же критики решили заняться именно этим.
«Петь мне или нет, играть или нет, кого любить, все это — не их дело», – подвел итог начинающий эстрадную карьеру Соседов.