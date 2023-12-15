Бард и комик Семен Слепаков (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) готов выступить на корпоративах. Выступление продолжительностью 40 минут он оценивает в 50 тысяч евро, сообщает RT в своем телеграм-канале.

От заказчиков он ожидает оплату перелета бизнес-классом из Израиля, а также предоставления автомобиля представительского класса и личной охраны.

Водитель авто должен всю дорогу сохранять молчание. Если заказ исходит из-за пределов СНГ, то предпочтение отдается шоферу, не знающему русский язык. В Россию комик ехать не собирается, но готов выступить для русскоговорящей публики в Казахстане, Эмиратах или непосредственно в Израиле.

Проживать Слепаков предпочитает в лучшем отеле города в номере люкс с кроватью «кинг-сайз». Невыполнение всех условий райдера грозит заказчику штрафом в 500 евро.