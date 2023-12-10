Группа археологов из Канады обнаружила останки тираннозавра, в желудке которого сохранились тела двух детенышей-динозавров. Результаты научного исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

На территории канадской провинции Альберта группа ученых нашла необычное ископаемое, которое после более детального исследования оказалось останками молодого тираннозавра. Примечательно, что в желудке хищника были обнаружены тела двух детенышей-динозавров.

Находка канадских археологов помогла ученым, изучающим динозавров, лучше понять поведение хищников, а также их роль в экосистеме того времени. При этом археологам впервые удалось обнаружить останки тираннозавра вместе с содержимым его желудка.

Археологи подчеркнули, что ценность находки заключается не только в определении роли тираннозавров в экосистеме того времени, но также и в самих скелетах детенышей-динозавров, найденных в желудке хищника. На сегодняшний день обнаруженные скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes являются самыми полными и хорошо сохранившимися.