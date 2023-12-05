Известные самарские братья-медиумы Александр и Олег Шепсы снова поссорились друг с другом на передаче «Экстрасенсы. Битва сильнейших». И в этот раз причиной конфликта стало участие в «Шоу Воли».

Подведя итоги испытания ведущий передачи Марат Башаров заявил, что в вечернем развлекательном шоу Павла Воли и Ильи Соболева примут участия оба брата. Однако Александр заявил, что намерен участвовать в съемках программы один, без брата. Олег начал возражать, заявив, что все равно придет на передачу.

По итогу братья Шепсы все же появились на «Шоу Воли» вместе и спокойно сидели рядом на одном диване. Когда ведущие спросили у них о ссоре, показав видеозапись их конфликта, Александр ответил, что бывает всякое, особенно на передаче.

Александр и Олег Шепсы являются родными братьями. Их разница в возрасте составляет 12 лет. Их родным городом является Самара. Александр Шепс обрел огромную популярность в России и за ее пределами после победы в 14-й «Битве экстрасенсов».