Портал «Русская весна» в своем телеграм-канале рассказал о военнослужащем Романе Рудакове, который погиб в Марьинке и оставил послание на кирпиче разрушенного дома с просьбой позаботиться о семье.

Военнослужащему было 22 года. Он сразу же явился по повестке в военкомат, не пытаясь уклоняться от службы. Боец заявил, что если никто не пойдет защищать Родину от врагов, они придут на территорию России.

Роман входил в штурмовую группу 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. Его подразделение попало в окружении и полностью погибло. Но перед этим бойцы вели бой с противником до последнего патрона, не желая сдаваться.

Ранее классный руководитель Романа рассказала, что он всегда заботился о своем брате, в школе сидел за соседней партой и во всем помогал.