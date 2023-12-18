Погибший в Марьинке и оставивший на кирпиче разрушенного здания 22-летний российский военнослужащий Роман Рудаков всегда волновался за своего брата и всю семью, рассказала классный руководитель бойца.

Она сообщил «МК», что брат Рудакова страдал из-за слабого зрения, поэтому в школе Роман постоянно опекал его, помогал во всем, собирал канцелярские принадлежности.

Также, будучи школьником, боец оказывал помощь матери, когда отец из-за заболевания сердечно-сосудистой системы больше не смог работать.

Напомним, после освобождения Марьинки российские военные нашли 9 тел погибших бойцов ВС РФ, а также послание на камне, в котором Роман Рудаков просил позаботиться о матери, брате и сестре.