Телеграм-канал издания RT выложил в Сеть видеозапись уничтожения украинского танка противотанковой управляемой ракетой.

Уточняется, что эпизод произошел на Южно-Донецком направлении. Экипаж украинского танка вел машину по лесополосе, стараясь передвигаться максимально скрытно. Но ее обнаружили бойцы спецназа ВС РФ и сразу же выпустили первую ПТУР. После точного попадания танк загорелся.

После этого спецназовцы произвели еще один выстрел, чтобы полностью вывести из строя бронетехнику противника и сделать невозможным ее восстановление.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил о выходе украинских ВС из села Степовое на Авдеевском направлении. Он отметил, что теперь российские военные оказались на одной из господствующих высот и продолжают затягивать удавку вокруг гарнизона ВСУ.