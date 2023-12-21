Российские подразделения выбили боевиков ВСУ из Степового под Авдеевкой. Военный корреспондент Александр Сладков отмечает, что удавка вокруг украинского гарнизона постепенно затягивается.

Степовое находится на возвышенности, все остальные населенные пункты в непосредственно близости от него располагаются в низине. Это означает получение российской армией значительного преимущества.

«По моим данным, мы заходим в Степовое. А украинцы выходят. Браво! Если это так — удавка на горловине Авдеевки затягивается. Рядом стоящие села, как я понимаю, в низине. Ребят, военные наши, какие ж вы молодцы!», —цитирует пост Сладкова в Telegram-канале портал News.ru.

Тяжелую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой признают и украинские власти. Они отмечают, что ВС РФ повысила интенсивность атак на этом направлении.