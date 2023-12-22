В течение девяти лет украинские военнослужащие регулярно обстреливали Кировский и Петровский районы Донецка с территории населенного пункта Марьинка. Однако уже 12 декабря над городом наконец-то подняли флаг России и знамя Победы. Боец с позывным «Свобода» в беседе с корреспондентом «РГ» раскрыл подробности освобождения населенного пункта.

«Мы находились на терриконе и били из ПТУРа по позициям врага. Произвели шесть выстрелов. Дрон-камикадзе увидел, когда он подлетал к нам. Его жужжание теперь никогда не забуду. Он облетел нас с правого фланга, высматривая нас, и потом с разгона влетел на позицию. Мне удалось отпрыгнуть и уйти в сторону, а “Старый” и “Рюрик” попали под взрыв», – рассказал боец.

По его словам, он получил сильную контузию, а его боевых товарищей ранило осколками. Во время эвакуации российских бойцов преследовал еще один дрон-камикадзе. Однако они смогли укрыться в подвале одного из полуразрушенных домов и дождаться эвакуационную команду.