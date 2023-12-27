Крупнейший производитель легковых автомобилей в России компания АвтоВАЗ продолжает патентовать детали своей новой модели – Lada Iskra. В очередной выкладке патентов в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) были опубликованы изображения интерьера новой модели АвтоВАЗа.

В Сети были опубликованы детальные изображения двух версий салона автомобиля. Предположительно двух версий: бюджетной и премиальной. Отличие заключается в современной мультимедийной системе, расположенной на центральной консоли, цветовой гаммой оформления сидений, дефлекторов вентиляции и дверных карт.

По словам главы компании АвтоВАЗ Максима Соколова, новая модель под названием Lada Iskra должна стать «самым массовым и самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологичной платформе».

Напомним, что автомобиль Lada Iskra будет построен на французской платформе CMF-B LS, доставшейся российской компании в наследство от сотрудничества с Renault Group. По предварительной информации, на данной платформе будет выпущено целой семейство бюджетных автомобилей, а именно: седан, универсал и кроссовер.