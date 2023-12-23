Роскомнанадзором были обнаружены признаки «пропаганды ЛГБТ» на вечеринке Almost Naked, организованной известной ведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Такую информацию ранее уже сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат подчеркнул, что ведомством уже проводятся работы по удалению из Сети снимки с «Почти голой» вечеринки Ивлеевой. Он заявил, что МВД не должно оставаться в стороне в решении данной проблемы, а организаторы этого мероприятия будут привлечены к административной ответственности «за пропаганду ЛГБТ».

Напомним, «Почти голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой была проведена в московском клубе «Мутабор». Мероприятие посетило много известных артистов и прочих медийных личностей. Среди гостей вечера были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан, Алена Водонаева.

Организатор вечера Анастасия Ивлеева не согласна с критикой мероприятия. Она сообщила в своем Телеграм-канале, что эта вечеринка ничего зазорного в себе не несла.