Российские ВС получили новые возможности после взлома Марьинки, заявил президент РФ Владимир Путин. Одна из таких возможностей позволяет отодвинуть противника от Донецка.

«Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но, во всяком случае, такая возможность на этом участке появляется», — цитирует главу государства RT.

Об освобождении Марьинки президенту сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Киев за 9 лет выстроил в городе множество железобетонных укреплений, которые могли выдерживать удары артиллерии и авиации. Но это ему все равно не помогло.