Еще в 90-х годах Североатлантический альянс давал обещание, что не станет расширяться на Восток. Но теперь силы НАТО «торчат у забора» российских границ. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. По словам главы государства, альянс решился на этот шаг из-за боязни перед такой большой страной, как Россия.

«В 1991 году еще сказали – ни дюйма на восток. Хрена с два – “ни дюйма”. Вот они, у нашего забора, здесь торчат. И торчали, пардон, Прибалтику забрали, всю Восточную Европу забрали», – заявил Путин.

По факту НАТО в очередной раз нарушают свои собственные обещания, так как постепенно пытаются продвигаться к границам Российской Федерации. Кроме того, Альянс пытается контролировать соседние с РФ страны. И таким примером является Украина. Североатлантический альянс обманул Россию, так как их военные базы сейчас находятся у российских границ.