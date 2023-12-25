При обстреле Горловки украинские ВС повредили одну из школ населенного пункта и художественный музей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Иван Приходько.

Он отметил, что один из снарядов повредил здание местной школы №4. Кроме того, на пересечении Комсомольской и Пушкинской улиц боеприпас угодил в колодец. Пострадало и здание художественного музея Горловки.

Об обстреле населенного пункта в ночь на 25 декабря ранее сообщило представительство ДНР в СЦКК. Киев ударил по Горловке семью ракетами, в результате чего вспыхнул пожар в крупном торговом центре. Также поврежден жилой многоэтажный дом. расположенный рядом с ТЦ. По предварительной информации, погибла одна местная жительница.

Горловка – один из самых крупных городов ДНР, расположенный в 50 километрах от Донецка.