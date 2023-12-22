Известная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева в ночь с 20 на 21 декабря организовала в московском клубе «Мутабор» мероприятие с участием известных российских медийных личностей под названием «Почти голая вечеринка». Известие о таком формате мероприятия возмутило многих представителей российской общественности, которые обратились с заявление по данному поводу к правоохранителям.

В связи с этим силовики наведались в клуб «Мутабор» с проверкой 21 декабря. По информации Телеграм-канала SHOT, «Почти голая вечеринка» должна была продолжится в этом заведении, однако правоохранители своим визитом отложили ее. Однако после того, как силовики собрали необходимые материалы и уехали, гости мероприятия попали в помещение клуба.

Стоит отметить, что среди гостей Ивлеевой было множество известных персон. Среди них стоит отметить Филиппа Киркорова, Лолиту, Ксению Собчак. Известно, что стоимость билета на мероприятие составляло от 1500 рублей.

В Телеграм-канале «Осторожно новости» заявили, что полиции в клубе не было, а перенос времени начала мероприятия был из-за «технических причин».