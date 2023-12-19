Мобилизованному в ряды ВСУ украинцу не дали времени на сборы перед отправкой на фронт, поэтому он не смог взять с собой даже вставную челюсть. Об этом в своем материале пишет издание Economist.

По словам автора статьи, украинских граждан после прохождения курса базовой военной подготовки в западных странах сразу же отправляют на линию боевого соприкосновения в составе штурмовых подразделений. Некоторых из них забрали прямо из своих домов без предоставления времени на сбор личных вещей.

Один из украинских новобранцев в пожилом возрасте не смог даже взять собой на фронт вставную челюсть, поскольку ему не дали время на это. В течение недели его взвод, который состоял из 20-и человек, стал меньше на 6 бойцов. Трое солдат было убито, а еще трое получили серьезные ранения.

Автор материала отмечает, что данная история вербовки в ряды ВС Украины является одной из худших, но далеко не единственной. При этом один из украинских офицеров пожаловался журналисту, что в настоящий момент средний возраст солдата ВСУ на фронте 45-47 лет.