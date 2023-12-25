Уральский блогер Александр Лещев, который намерен добиться справедливости в деле о гибели воей жены в ДТП, получает анонимные угрозы, рассказал портал E1.

Жена блогера погибла в дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте, когда автобус, на котором она ехала, занесло в кювет. По мнению Лещева, виновником является директор автотранспортной компании, сэкономивший деньги на приобретение новой резины. Автобус занесло из-за “лысых” шин, уверен блогер.

Он опубликовал несколько статей в желании добиться справедливости. Однако в ответ на одну из них получил послание с угрозой.

«Лещ, еще раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», — написал блогеру абонент, номер которого оказался скрыт.

Лещев поле получения такого сообщения отправился в полицию и написал заявление. Он попросил правоохранителей найти рассылающего угрозы человека, так как опасается не только за себя, но и за дочь.