В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены более 20 домов и хозпостроек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после подомового обхода.

Он сообщил, что представители администрации продолжают обход домовладений. В настоящий момент известно о 16 поврежденных домах и шести хозяйственных постройках. Кроме того, пострадало 14 легковых машин.

Система противовоздушной обороны сбила 13 снарядов украинской РСЗО, отметил глава региона.

Он также сообщил о повреждении сетей газо- и водоснабжения. Газопровод уже восстановлен, голубое топливо поступает в дома местных жителей. Аварийный участок водопровода временно отключен, вода подается по резервной схеме.

Напомним, что в результате обстрела погиб один человек. Еще четверо, включая 10-летнего ребенка, получили ранения и находятся в больнице под наблюдением врачей.