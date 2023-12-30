Ночью непростых испытаний назвал минувшую ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования близким и родным местного жителя, который погиб при обстреле ВСУ, а также сообщил, что в больницах находятся четверо раненых, среди которых 10-летний ребенок.

Аварийные бригады водоканала уже работают на местах повреждения водопровода, из-за которых некоторые жители региона остались без воды. В Белгороде несколько домов получили повреждения, также пострадали автомобили.

Сам глава региона намерен провести подомовой обход, после которого отчитается обо всех подробностях ночной атаки.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 снарядов украинской РСЗО, летевших на Белгород.