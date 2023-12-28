В зимний период эксплуатации автомобиля водители часто сталкиваются с проблемой очистки лобового стекла от намерзшего за ночь льда. Эксперты издания «БелНовости» в своем материале назвали грубую ошибку, которую часто допускают неопытные автомобилисты.

По словам автоэкспертов, ни в коем случае нельзя очищать лобовое стекло автомобиля от льда и налипшего снега при помощи кипятка. Способ действительно эффективный, поскольку горячая вода очень быстро убирает ледяной покров с лобового стекла. Однако из-за резкого перепада температур стекло может треснуть.

Поэтому специалисты рекомендуют в зимний период эксплуатации автомобиля использовать скребки, щетки или применять специальные жидкости, которые приводят к быстрому таянию льда. В борьбе с обледенением можно использовать даже спирт.

При этом, чтобы не допустить образования толстого слоя льда за время ночной стоянки, необходимо хорошо проветрить салон автомобиля. Таким образом, температура внутри салона будет равно температуре окружающей среде, что предотвратит таяние снега на лобовом стекле и образования льда.