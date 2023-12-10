Уход украинской армии из Авдеевки приведет к коллапсу всей оборонительной линии , уверен полковник ВСУ запаса Роман Свитан. Он считает, что удержание этого населенного пункта является сейчас стратегически важной задачей.

Свитан пояснил, что Авдеевка является одной сплошной стратегической высотой. Такое ее расположение позволяет контролировать ситуацию и поэтому ВС РФ пытаются как можно скорее установить над ней полный контроль.

Если ВСУ будут вынуждены отступить, они потеряют не только Авдеевку, но и Марьинку (которая и так практически перешла под контроль ВС РФ), Карловку, Угледар и Курахово. Кроме того, украинским подразделениям придется отойти километров на 20 на запад.

В низинах ВСУ удержаться не смогут, поэтому отступать потребуется до второй линии обороны, организованной на высотах. Тогда потери личного состава и техники будут гораздо большими, чем в ходе обороны Авдеевки.