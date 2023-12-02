В эфире YouTube-канала «ДА ЭТО ТАК» полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков порассуждал о последствиях гипотетического «возвращения Крыма» под контроль Киева.

Он отметил, что подавляющее большинство крымчан враждебно настроены по отношению к Украине, поэтому все, чего сможет добиться Киев – это война с миллионом партизан.

«Мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне», — заявил Стариков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает иначе. Он по неизвестным причинам уверен, что «вернуть» Крым несложно, так как на полуострове не было боевых действий. А вот с Донбассом будет сложнее не только из-за конфликта, но и из-за того, что жители почти десятилетие живут в «российском пространстве».